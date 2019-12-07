Создательницу фиктивного суда в Алматы не стали брать под арест

Алматы. 6 декабря. Kazakhstan Today - Следствию отказали в аресте создателя лжесуда в Алматы, передает Kazakhstan Today.
Следственный суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет inAlmaty.kz.
В удовлетворении ходатайства дознавателя ОД УП Бостандыкского района о применении меры пресечения в виде содержания под стражей отказано. Органом досудебного расследования она подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 390 УК РК", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
Напомним, жительница Алматы создала товарищество "Международный арбитражный суд "Адилет" и незаконно осуществляла правосудие. Присвоив себе звание представителя власти, она выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам, используя фирменные бланки с Государственным гербом и другими реквизитами.
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