Стали известны подробности перестрелки в Байсерке

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - Стали известны подробности стрельбы в зоне отдыха "Поляна 1Б" в поселке Байсерке , передает Kazakhstan Today.

По словам очевидцев, у злоумышленников были личные счеты с хозяином комплекса. Налетчики целенаправленно приехали в комплекс в поисках владельца, после чего вступили с ним в конфликт и открыли стрельбу по людям, сообщает Almaty.tv

Кадры сняты гостями зоны отдыха "Поляна 1Б" в момент происшествия. Автор ролика рассказывает, что включил камеру после звуков выстрела из боевого оружия. Очевидцы говорят, что видели, как группа людей в медицинских максах зашла на территорию комплекса, и после конфликта с хозяином раздались выстрелы.

Там сильный взрыв произошел, примерно 4 раза, потом я увидел, что люди, которые там отдыхали, начали уходить. Они были в испуге, либо выстрелы, либо взрывы, не знаю. Были слухи, что там взрыв произошел, но на самом деле я ошибался. Там, скорее всего, убийство, наверное, произошло", - заявил житель Илийского района Леонид Пронюков.





Местные говорят, что за всё время работы зоны отдыха подобных инцидентов никогда не было. Хозяин объекта доброжелательный человек, врагов у него не было. Двери комплекса всегда были открыты для всех желающих позаниматься спортом.

По их словам, в обычные дни вход на территорию зоны отдыха "Поляна 1Б" - свободный. Однако сейчас он закрыт. После инцидента на ворота повесили большой замок, вход охраняет грозный сторожевой пёс.

Сообщается, что в результате конфликта пострадали 2 человека. Оба были госпитализированы с пулевыми ранениями в ноги. Сейчас врачи оценивают их состояние, как средней степени тяжести. У одного из пострадавших, пуля прошла на вылет, однако другому повезло меньше, инородное тело все еще в его организме.

У одного пациента осколок в области левой икроножной мышцы. Планируем завтра удаление инородного тела и наложение аппарата наружной фиксации. Дробь, то есть пуля, во время удаления вот этой пули, отправится на экспертизу", - сообщил заместитель главного врача ГКБ №4 Анарбек Монгол.

Задержать стрелков по горячим следам не удалось. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело.

В настоящий момент по данному факту начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство". Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц", - сообщил официальный представитель областного департамента полиции Серик Упиев.





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