Старший следователь СЭР в Жамбылской области приговорен к трем годам лишения свободы

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Три года проведет в колонии старший следователь службы экономических расследований ДГД по Жамбылской области С. Макулбек за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Макулбек С. обманным путем получил 4 млн тенге от Жайшаева Р. за решение вопроса о прекращении уголовного дела, не находящегося в его производстве", - сообщили в Антикоррупционной службе.

По данным ведомства, суд №2 города Тараза приговорил уже бывшего следователя к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Он также лишен квалификационного класса 6-й категории.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства