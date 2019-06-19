Старший следователь СЭР в Жамбылской области приговорен к трем годам лишения свободы

Макулбек С. обманным путем получил 4 млн тенге от Жайшаева Р. за решение вопроса о прекращении уголовного дела, не находящегося в его производстве", - сообщили в Антикоррупционной службе.
По данным ведомства, суд №2 города Тараза приговорил уже бывшего следователя к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Он также лишен квалификационного класса 6-й категории.
Как сообщалось ранее, следователь по особо важным делам СЭР ДГД приговорен к трем годам лишения свободы, а сотрудник ДГД по Алматы с подельниками задержаны по подозрению в вымогательстве $1 млн у главы совета директоров "БТА Банка". Кроме того, по подозрению в получении взятки задержаны руководитель ДГД Павлодарской области и глава управления СЭР. Офицера СЭР ДГД по Алматинской области задержали при получении 1,5 млн тенге.
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