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Стрельба в Алматы: полиция ведет переговоры со стрелком в ЖК "Бухар жырау"

24.04.2021 6130
Стрельба в Алматы: полиция ведет переговоры со стрелком в ЖК "Бухар жырау"
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АЛМАТЫ. 24 АПРЕЛЯ - Сотрудники полиции ведут переговоры с забаррикадировавшимся в здании жилого комплекса стрелком, ранившим сегодня утром охранника ЖК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время проводятся переговоры с подозреваемым, который закрылся в квартире. Вооруженный мужчина отказывается вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки", - говорится в сообщении департамента полиции Алматы. 

 
В ведомстве отметили, что в целях обеспечения безопасности, жители указанного дома эвакуированы. 
 

Пострадавший находится в реанимации, угрозы его жизни нет", - сообщили полицейские. 

 
Спецоперация по задержанию и обезвреживанию преступника продолжается, добавили в пресс-службе, призывав граждан к спокойствию.

Тем временем, в сети появилось видео нападения на охранника ЖК.
 
Как сообщалось ранее, в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован. 
 
Стрелявший же забаррикадировался в здании ЖК и стал отстреливаться. Спецназ начал штурм
 

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