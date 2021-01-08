Система Orphus

Суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта Алматы: чиновники выслушали обвинительный акт

07.01.2021 13150
Суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта Алматы: чиновники выслушали обвинительный акт
Алматы. 7 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области в суде рассматривают дело о незаконной выдаче земель близ аэропорта. Накануне прокурор зачитал обвинительный акт, передает Kazakhstan Today.
 
Речь о постройках в районе, где в 2019 году потерпел крушение самолет Bek Air. На скамье подсудимых пятеро бывших госслужащих и риелтор.
 

По версии гособвинения, с 2011 года они незаконно изымали земли из госфонда и распродавали их. Следователи насчитали более 100 земельных участков. В итоге на территории, изначально пригодной для ведения крестьянского хозяйства, появились частные дома. Сумма ущерба превысила 8 млн тенге, говорится в сюжете "Первого канала Евразия". 

 

Алданиш Нурайым совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение прав на чужое имущество, совершенное путем обмана группой лиц по предварительному сговору с Абдуллаевым неоднократно в крупном размере при пособничестве на общую сумму 8 млн 382 тыс. 268 тенге", - сказал государственный обвинитель Жаркын Каптагаев.

 
Согласно версии прокурора, именно риелтор Нурайым Алданиш - организатор мошеннической схемы. Свою вину она не признает. Женщина уже почти год находится под стражей. В заседании она участвовала посредством видеосвязи. Отпустить подсудимую под домашний арест суд сегодня снова не разрешил. 
 

Она действительно работала риелтором, оказывала услуги лицам, которые к ней обращались. Это абсолютно неправильное обвинение, необоснованное. Необходимо полностью все исследовать и установить, действительно ли это было или нет. На мой взгляд, там все неверно", - сказал адвокат подсудимой Азамат Байкенов.

 
Остальные подсудимые сегодня отказались озвучить свою позицию по признанию вины. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении чужого имущества. 
 
Вопрос о незаконной выдаче земли близ аэропорта был поднят после крушения самолета Bek Air. В декабре 2019 года лайнер врезался в 2-этажный коттедж. 13 человек погибли. Тогда представители авиакомпании отмечали: если бы не дом, трагедии можно было избежать.
 
Юрист Бакытжан Базарбек утверждает, что частные дома на территории воздушной гавани незаконно возводят не только в Алматы. 
 

Подобная ситуация в аэропорту Тараза, в аэропорту Шымкента, в аэропорту Уральска. Сейчас наблюдаем отступление от законности в аэропорту Павлодара и Актюбинска. Практически повсеместно, по всему Казахстану, акиматы незаконно выдавали земельные участки около аэропорта", - сказал он.

 
Потерпевшей стороной по делу выступает акимат Алматинской области. Следующее заседание назначено на 14 января.
 
Как сообщалось ранее, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 13 человека, ещё 49 получили ранения. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая