Суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта Алматы: чиновники выслушали обвинительный акт

Алматы. 7 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области в суде рассматривают дело о незаконной выдаче земель близ аэропорта. Накануне прокурор зачитал обвинительный акт, передает Kazakhstan Today.

Речь о постройках в районе, где в 2019 году потерпел крушение самолет Bek Air. На скамье подсудимых пятеро бывших госслужащих и риелтор.

По версии гособвинения, с 2011 года они незаконно изымали земли из госфонда и распродавали их. Следователи насчитали более 100 земельных участков. В итоге на территории, изначально пригодной для ведения крестьянского хозяйства, появились частные дома. Сумма ущерба превысила 8 млн тенге, говорится в сюжете " Первого канала Евразия ".

Алданиш Нурайым совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение прав на чужое имущество, совершенное путем обмана группой лиц по предварительному сговору с Абдуллаевым неоднократно в крупном размере при пособничестве на общую сумму 8 млн 382 тыс. 268 тенге", - сказал государственный обвинитель Жаркын Каптагаев.

Согласно версии прокурора, именно риелтор Нурайым Алданиш - организатор мошеннической схемы. Свою вину она не признает. Женщина уже почти год находится под стражей. В заседании она участвовала посредством видеосвязи. Отпустить подсудимую под домашний арест суд сегодня снова не разрешил.

Она действительно работала риелтором, оказывала услуги лицам, которые к ней обращались. Это абсолютно неправильное обвинение, необоснованное. Необходимо полностью все исследовать и установить, действительно ли это было или нет. На мой взгляд, там все неверно", - сказал адвокат подсудимой Азамат Байкенов.

Остальные подсудимые сегодня отказались озвучить свою позицию по признанию вины. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении чужого имущества.

Юрист Бакытжан Базарбек утверждает, что частные дома на территории воздушной гавани незаконно возводят не только в Алматы.

Подобная ситуация в аэропорту Тараза, в аэропорту Шымкента, в аэропорту Уральска. Сейчас наблюдаем отступление от законности в аэропорту Павлодара и Актюбинска. Практически повсеместно, по всему Казахстану, акиматы незаконно выдавали земельные участки около аэропорта", - сказал он.

Потерпевшей стороной по делу выступает акимат Алматинской области. Следующее заседание назначено на 14 января.

Как сообщалось ранее, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 13 человека, ещё 49 получили ранения.

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