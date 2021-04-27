Суд США рассмотрит иски о хищении и отмывании денег Аблязовым и Храпуновым

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - 29 марта 2021 года судья окружного суда США Элисон Нейтан вынесла решение разрешить передачу четырех исков о присвоении, незаконном обогащении на рассмотрение в суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как заявила судья, "доказательства свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими".

Нейтан постановила, что все четыре претензии должны быть переданы в суд. Также она полностью отвергла аргумент Triadou о том, что украденные у БТА банка деньги представляли собой серию кредитов Tradestock, которые в конечном итоге были возвращены.

Судья Нейтан отвергла этот аргумент, подробно рассказав, как Аблязов предоставлял фиктивные ссуды своим собственным подставным компаниям для обмана БТА. Данную комбинацию судья Нейтан назвала обходным путем (выплата "ссуд" от БТА за счет дальнейших похищенных у БТА средств)", - рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РК.

По словам судьи, Мухтар Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть миллионы долларов через предоставление фиктивных ссуд контролируемым компаниям. "Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до Triadou. Эти доказательства позволяют присяжному заседателю сделать вывод о том, что Triadou знала, что деньги были украдены, и помогла в их отмывании", - заявила она.

Нейтан также определила, что данные свидетельствуют о том, что "Виктор Храпунов, будучи мэром города, присвоил миллионы долларов из Алматы", и установила, что все деньги, вложенные в США, были отслежены до БТА банка.

Решение судьи об отказе в удовлетворении ходатайства Triadou о вынесении решения в упрощенном порядке обеспечило возможность БТА представить предъявленные иски против Triadou и доказательства правонарушений М. Аблязова и И. Храпунова вниманию присяжных в зале суда Нью-Йорка. Теперь, когда ходатайства рассмотрены, дело будет передано в суд. Точная дата окончательного судебного заседания в свете COVID-19 будет известна позднее", -отметили в Минюсте.

Консультант правительства РК, партнер "Boies Schiller Flexner LLP" Мэттью Шварц заявил, что Аблязов, Храпуновы и их сообщники "неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления". "Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка", - сказал он.

В ведомстве добавили, что судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с АО "БТА Банк" более пяти лет назад "по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США".

Напомним, Мухтар Аблязов ранее возглавлял национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем был изобличен в хищениях.

Кроме того, в 2005 году он организовал заказное убийство своего бизнес-партнера - председателя БТА Банка Татишева. Исполнитель убийства Токмади признался, что именно Аблязов заказал за $4 млн убийство Татишева во время охоты, представив это как несчастный случай. После убийства Аблязов стал руководить банком, создал преступную группу из числа своих приближенных людей и расставил их на все ключевые позиции банка.

Своим подставным фирмам по поддельным документам он выдавал миллиардные кредиты, затем использовал их на личные нужды. Например, подконтрольной себе ТОО "Рамбурс" он выдал 103 млрд тенге, тогда как уставной капитал ТОО составлял всего лишь 92 тыс. тенге. На ворованные деньги Аблязов приобретал акции, элитные дома и квартиры. Для своей семьи он купил 3 самолета, на обслуживание которых ежегодно из банка выделял 1 млрд тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Отмечается, что все средства Аблязов заранее вывел через офшоры.

Используя офшорные страны, он украл $7,5 млрд", - уточнили в ведомстве.

Когда его махинации вскрылись, в 2009 году он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию. От афер Аблязова пострадали также французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении бывших председателя совета директоров АО "БТА банк" Мухтара Аблязова, председателя правления того же банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация имущества, полученного в результате совершения преступления), а также пунктами "а", "б" части 3 статьи 165 УК РФ (Причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой). Суд приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.

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