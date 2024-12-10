Свыше 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды казахстанцам   

Она приговорена к семи годам лишения свободы

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Талдыкорган. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу к семи годам заключения осуждена мошенница, обманувшая граждан на 12 млн тенге, - В области Жетысу к семи годам заключения осуждена мошенница, обманувшая граждан на 12 млн тенге, сообщили в региональной прокуратуре.





На протяжении двух лет, представляясь сотрудницей банка, мошенница входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий.





Жертвами мошенницы стали 13 человек, сумма нанесенного им ущерба превысила 12 миллионов тенге.





Прокуратура области Жетісу призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях при получении грантов, субсидий или кредитов.





Напомним, в области Жетысу группа интернациональных мошенников нанесла ущерб гражданам на 100 млн тенге.



