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Свыше 9 млн тенге у жителей Семея выманила аферистка

07.12.2021, 17:19 95257
Свыше 9 млн тенге у жителей Семея выманила аферистка
Фото:rbc.ru
СЕМЕЙ. 7 ДЕКАБРЯ - Свыше 9 млн тенге у жителей Семея выманила аферистка, обещая помочь с покупкой квартиры по цене ниже рыночной, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в конце ноября на оперативный канал "102" Ауэзовского ОП УП города Семея обратилась 24-летняя местная жительница о том, что малознакомая женщина в конце февраля, воспользовавшись доверием, под предлогом покупки для нее квартиры по цене ниже рыночной завладела деньгами заявительницы в сумме 3 млн тенге. 
 

Сотрудниками криминальной полиции в подозрении была изобличена 27-летняя жительница города, которая ранее была осуждена за аналогичное преступление. На следующий день в Ауэзовский ОП обратились 52 и 27-летние другие жертвы данной мошенницы", - пишет Polisia.kz.

 
Как сообщили потерпевшие, злоумышленница в конце февраля и в конце августа по той же схеме завладела их деньгами на общую сумму 6 850 000 тенге. При допросе женщина призналась в совершении вышеуказанных преступлений. 
 

По данным фактам начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), санкция которой предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

 
 

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В Карагандинской области двух женщин задержали за безлицензионный отпуск психотропного вещества

07.12.2021, 17:56 89479
В Карагандинской области двух женщин задержали за безлицензионный отпуск психотропного вещества
Фото: aif.ru
КАРАГАНДА. 7 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области двух женщин задержали за безлицензионный отпуск трамадола, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, с 29 ноября по 3 декабря в Карагандинской области прошел очередной этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дармек". В его рамках осуществлена целенаправленная работа по выявлению правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств в медицинских учреждениях, а также выявление и пресечение других видов преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
 

29 ноября в Караганде была задержана 49-летняя женщина за безлицензионный отпуск трамадола в количестве двух ампул. 30 ноября в Темиртау пресекли деятельность 34-летней жительницы города, занимавшейся безлицензионной продажей лекарственного препарата "Трамадол Ланнахер".

 
В отношении виновных лиц возбуждены административные производства в соответствии со статьей 424 КоАП РК (Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность).
 
 

Около миллиона фальшивых долларов сожгли в Алматы

07.12.2021, 16:57 102655
Около миллиона фальшивых долларов сожгли в Алматы
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу Алматы в присутствии специальной комиссии уничтожили фальшивую иностранную валюту в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ведомстве, иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
 

Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США. В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тыс. поддельных долларов", - сообщает АФМ РК. 


 
Вся конфискованная поддельная валюта уничтожена. 

Ранее сообщалось, что фальшивомонетчика посадили на 6 лет за сбыт около миллиона поддельных долларов. Задержанный с сентября по ноябрь прошлого года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США. 
 

В Алматы ищут свидетелей жестокого избиения мужчины на детской площадке

07.12.2021, 15:43 56458
В Алматы ищут свидетелей жестокого избиения мужчины на детской площадке
Фото: maxpark.com
АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - В Алматы жестоко избили 27-летнего мужчину. Родные пострадавшего ищут свидетелей происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение об избиении парня появилось в паблике Zhaloby.almaty в Instagram.
 

5 декабря приблизительно в 21:00 в районе ЖК Алмалы, (Алатауском районе) случился следующий инцидент: Мужчина, лет 43 избил моего младшего брата, ему 27. Сначала они спорили на парковке, дальше мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. На сегодняшний день, мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб мозга", - говорится в сообщении (стиль, орфография и пунктуация сохранены). 

 
Родные пострадавшего парня ищут свидетелей. По их данным, номер машины нападавшего - 278 Nissan Pathfinder. Свидетелей просят позвонить по телефону 8 775 100 3037
 
 

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