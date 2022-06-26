Сына экс-чиновника из Дагестана осудили на 13 лет колонии за убийство Томирис Байсафы

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КОСТАНАЙ. 24 ИЮНЯ - Сотрудники криминальной полиции Костанайской области 23 июня в Алтынсаринском районе задержали две автомашины "Газель", в которых перевозили 10 лошадей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В дальнейшем на территории других районов области в летних кардах было изъято более 40 голов украденного скота и три единицы оружия (нарезное и гладкоствольное), сообщает Polisia.kz

В настоящее время задержано 6 подозреваемых. Все они жители Костанайской области.

Начато досудебное расследование по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство". Проводятся необходимые следственные действия.

По информации ДП Костанайской области, с начала года на территории региона зарегистрировано 48 фактов скотокрадства, из которых раскрыто 27. В результате владельцам возвращено более 100 голов скота на сумму более 35 млн тенге.