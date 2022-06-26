Сына экс-чиновника из Дагестана осудили на 13 лет колонии за убийство Томирис Байсафы

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МОСКВА. 25 ИЮНЯ - В Москве вынесли приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство студентки МГИМО", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Фролова.
Муртузали Меджидов - сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
Измайловским районным судом Москвы на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей 24 июня 2022 года Меджидов Муртузали признан виновным в совершении убийства студентки МГИМО Томирис Байсафы. Суд назначил Меджидову М.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Пересмотр дела об убийстве казахстанской студентки начался в феврале этого года.
Напомним, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. Мать погибшей девушки неоднократно заявляла, что ее дочь вытолкнул из окна Муртузали Меджидов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
Прошлой весной мать погибшей Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис.
Ранее присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы.
Однако позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.