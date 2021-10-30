Суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы

МОСКВА. 29 ОКТЯБРЯ - Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали. Дело об убийстве студентки МГИМО будет пересмотрено, сообщил РИА Новости его адвокат Шамиль Яндарбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приговор был отменен, основания для этого решения нам еще неизвестны. Дело направили на новое рассмотрение в Никулинский суд Москвы", - сказал он.

До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу. Пока вопрос о повторном избрании меры пресечения не решался, подчеркнул адвокат.

Летом этого года присяжные в Никулинском суде Москвы оправдали мужчину , сочтя, что его вина в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, но их гражданские иски суд отклонил.

В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".

Прошлой весной мать погибшей Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис.