Сёстры из Алматинской области подозреваются в организации пирамидного чата

Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - Две сестры из Алматинской области подозреваются в организации пирамидного чата, передает Kazakhstan Today.

Следственным отделом нашего подразделения расследуются уголовные дела по фактам мошенничеств, совершенных кровными сестрами - гражданками М., которые с помощью социальной сети WhatsApp организовали финансовую пирамиду и длительное время вводили граждан в заблуждение, обещая им солидную прибыль от вложений. Девушки находили в соцсетях доверчивых граждан, которые нуждались в дополнительных заработках, затем после знакомства предлагали разработанную схему по увлечению капиталов. Установив доверительные отношения с потерпевшими, они предлагали получать высокие проценты доходов ежемесячно. Стартовое вложение - не меньше 100 тысяч тенге, через месяц обещали прирост до 150 тысяч тенге. Однако после перечисления денежные средства не возвращались, о процентах и речи не было. В итоге на уловки злоумышленниц попались 76 человек. Именно столько граждан написали заявления в полицию. Остается догадываться, сколько обманутых людей еще не обращались за помощью в полицию. С этой целью, назрела следственная необходимость обнародовать лица и данные подозреваемых на предмет выявления новых преступных эпизодов. Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 190 УК РК", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Пострадавших от противоправных действий указанных лиц полиция призывает обратиться в УП Медеуского района города Алматы по следующим телефонам: 254-48-02; 254-48-09 либо 8-700-379-79-09, сообщает Polisia.kz

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