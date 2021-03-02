Таймерденов о подозреваемом в убийстве: находится в одном из медучреждений Алматы

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции Алматы прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Кенже Байниязова, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемый "по горячим следам" был сразу установлен. Он под конвоем находится в одном из медицинских учреждений города. С санкции суда в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Расследование проводится в строгом соответствии принципов полноты, объективности и всесторонности. Ход следствия находится на моем личном контроле", - сообщил начальник Канат Таймерденов.

Данный факт в настоящее время расследуется управлением полиции Алатауского района по статье 99 УК РК (Убийство).

Ранее Ажар Абдрешева сделала обращение в соцсети, в котором рассказала, что неделю назад ее супруга Кенже Байниязова убил сотрудник акимата Алматы. Женщина считает, что убийца является водителем бухгалтера акимата и на место преступления прибыл на служебном автомобиле.

По словам директора ТОО "Хозяйственное управление города Алматы" Куанышбека Баяманова, подозреваемый в убийстве не является сотрудником акимата и госслужащим.

Он работает водителем ТОО "Хозяйственное управление города Алматы", которое обслуживает акимат, и по настоящее время числится в штате. В связи с проводимыми следственными действиями на работе отсутствует", - подчеркнул Баяманов.

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