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Тело ребенка обнаружено на свалке: арестованы подозреваемые в убийстве

23.05.2022, 19:32 9036
Тело ребенка обнаружено на свалке: арестованы подозреваемые в убийстве
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 23 МАЯ - В городе Саркане санкционировали арест двух подозреваемым в причастности гибели 4-летней девочки-инвалида, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В убийстве ребенка подозревают ее мать и родного дядю, сообщает Polisia.kz.
 
Напомним, 17 мая на свалке бытовых отходов в Саркане обнаружили скелетированное тело малолетней девочки. Полицейские вскоре установили 19-летнюю мать ребенка, которая в своих показаниях пояснила, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью. 
 
В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Тело на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой. 
 
В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, похоронив ее в городском карьере. 
 
В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест. Уголовное дело расследуется по статье 99, часть 3, УК РК, предусматривающей наказание за убийство малолетнего лица. Подозреваемые содержатся под стражей. 
 
Согласно действующему законодательству подозреваемым грозит от двадцати лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
 

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В Павлодарской области выявили факты нарушения прав инвалидов

24.05.2022, 10:15 246
В Павлодарской области выявили факты нарушения прав инвалидов
Фото: scoopnest.com
ПАВЛОДАР. 24 МАЯ - Прокуратурой Железинского района проведен анализ применения территориальным управлением государственных доходов налогового законодательства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в прокуратуре Павлодарской области, установлено, что в деятельности фискального органа допущены нарушения прав инвалидов при начислении налогов на транспорт, землю и имущество. 
 

К примеру, с 2019 года одному из жителей района необоснованно начислялся налог на транспорт (при наличии сведений об инвалидности). В целом прокурорами выявлены нарушения прав 75 лиц данной категории", - проинформировали в прокуратуре. 

 
Также сообщается, что надзорным органом района внесено представление об устранении нарушений законности в адрес уполномоченного государственного органа.
 

Житель Алматинской области напал на 12-летнюю девочку и ограбил ее

23.05.2022, 19:46 8126
КОНАЕВ. 23 МАЯ - Факт зарегистрирован в Конаеве, где 21 мая в полицию обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением об ограблении 12-летней дочери, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На школьницу в подъезде жилого дома напал взрослый мужчина, который отобрал у ребенка сотовый телефон и чехол от наушников, сообщает Polisia.kz
 
Ущерб потерпевшей был оценен в 90 тысяч тенге. Полицейские организовали масштабные поиски грабителя, напавшего на ребенка. 
 
Подозреваемым оказался 38-летний мужчина из поселка Заречный. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела проводится по статье 191, часть 2, УК РК "Грабеж".
 

Начальник кинологического центра МВД РК осуждена за поборы

23.05.2022, 18:46 10621
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра МВД РК Болгумбаевой А.А. по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Болгумбаева А.А. подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат, сообщает пресс-служба Антикора.
 
19 мая приговором Турксибского районного суда Алматы Болгумбаева А.А. осуждена к ограничению свободы на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Жительница Актобе получила девять лет тюрьмы за развращение малолетней дочери

23.05.2022, 17:26 12106
АКТОБЕ. 23 МАЯ - Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дело в отношении гражданки Ж. по части 2 статьи 124 (Развращение малолетних) УК РК и ее сожителя по части 1 той же статьи рассмотрено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Актюбинской области сообщает "Диапазон".
 

Судом установлено, что 30 октября 2020 года в период времени с 12:00 до 18:00 Ж., являясь лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию малолетних, и М. совершили развратные действия без применения насилия в отношении малолетней дочери Ж. 2012 года рождения. Вина Ж. и М. доказана депонированными показаниями потерпевшей, законного представителя, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, следственного эксперимента", - отметили в суде.

 
Суд признал подсудимых виновными в предъявленном обвинении. Смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. 
 
Приговором суда матери несовершеннолетней назначено девять лет лишения свободы, ее сожителю М. - семь лет лишения свободы.
 
Оба подсудимых лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Организаторов незаконного игорного бизнеса задержали в Туркестанской области

23.05.2022, 14:09 13511
Организаторов незаконного игорного бизнеса задержали в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 23 МАЯ - В Туркестанской области задержан организатор и руководитель преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по статье 262 УК РК (Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации)", - сообщает АФМ РК. 

 
Организатор и его подельник задержаны и помещены в ИВС.

 

У жителя Атырау изъяли 60 доз синтетических наркотиков

23.05.2022, 12:50 14516
АТЫРАУ. 23 МАЯ - У 27-летнего жителя Атырау изъяли 60 доз синтетических наркотических веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, согласно заключению экспертизы доказано, что это синтетическое наркотическое вещество массой 33 грамма. 
 

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере)", - проинформировал начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев. 

 
Отмечается, что по данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Задержанный водворен в ИВС управления полиции города Атырау.

 

Требовал участок на побережье Каспия: лжесотрудника Антикора задержали в Актау

21.05.2022, 15:55 28681
АКТАУ. 21 МАЯ - Агентство по противодействию коррупции задержало мошенника, который, представившись сотрудником антикоррупционной службы, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанного зовут Нурбол Каримов, ему 25 лет, сообщили в Антикоре. 
 
Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Актау. 
 
В ведомстве отметили, что подозреваемый мог совершать аналогичные преступления и ранее.
 

Лжесотрудники банка с 9 миллионами тенге задержаны в Карагандинской области

21.05.2022, 11:10 30436
Лжесотрудники банка с 9 миллионами тенге задержаны в Карагандинской области
Фото: depositphotos.com
КАРАГАНДА. 21 МАЯ - В Карагандинской области в результате совместной спецоперации полицейских и сотрудников службы безопасности банка задержаны мошенники, снимавшие крупные суммы денег с помощью чужих банковских карт, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, с февраля по настоящее время в полицию поступило четыре заявления о мошенничестве на крупные денежные суммы. Ущерб составил около 40 млн тенге. 
 

18 мая в одном из финансовых учреждений Караганды у банкомата, расположенного в центре города, был задержан 32-летний горожанин. Мужчина, используя чужую банковскую карту, пытался снять денежные средства, оформленные в качестве кредита потерпевшей стороной и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

 
В это же время в Темиртау сотрудники криминальной полиции задержали его 33-летнего сообщника. Он находил людей, которые за денежное вознаграждение до 20 тысяч тенге оформляли на себя банковские карты и передавали задержанным для дальнейшего использования. 
 

При обыске у задержанных изъято семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флеш- и сим-карты, а также интернет-роутеры", - сообщили в департаменте. 

 
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". 
 
В департаменте обратились к гражданам с просьбой не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова даже лицам, представляющимся сотрудниками банка и полиции. 
 

Служба безопасности банка никогда не звонит по телефону клиентам и не просит проводить какие-либо операции с деньгами", - напомнили в полиции.


 

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