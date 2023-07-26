Трех госаудиторов поймали на сокрытии хищений в сфере образования  

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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Хищения в сфере образования совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел, - Хищения в сфере образования совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел, сообщили в Антикоррупционной службе.









По информации ведомства, в области Жетісу бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета "мертвых душ" и завышения заработной платы работников школ с последующим их обналичиванием и присвоением.





В ходе следствия изобличен в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор ревизионной комиссии Алматинской области. Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана", - рассказали в Антикоре.





В настоящее время ревизор предан суду.





Аналогичный факт установлен в Алматинской области, где руководитель отдела областной ревизионной комиссии получил от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме 1 млн тенге за положительные результаты аудиторской проверки. По данному факту Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование.





Кроме этого, в Туркестанской области государственный ревизор - главный инспектор областной ревизионной комиссии подозревается в получении взятки в размере 26 млн тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.