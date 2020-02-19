Трое братьев признали вину в нападении на полицейских в Кордайском районе

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура сегодня сообщила о завершении следствия по делу о применении насилия к полицейским Кордайского района, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ведомства напомнили, что 7 февраля 2020 года в ходе патрулирования в селе Сортобе Кордайского района Жамбылской области сотрудники дорожной полиции остановили автомашину марки "Хонда-Одиссей" под управлением Л. Воингуя. Из-за отсутствия документов на автомашину Воингую предложили проехать в отдел полиции.

Однако он, не подчинившись требованиям сотрудников, проследовал к себе домой, где вместе со своими братьями А. Воингуем и М. Воингуем применил насилие к полицейским ", - отметили в Генпрокуратуре.

Видеозапись инцидента была распространена в СМИ и социальных сетях. По данному факту специальным прокурором Генеральной прокуратуры проведено досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

Трое обвиняемых полностью признали вину и с санкции следственного суда были арестованы. 14 февраля уголовное дело направлено в Кордайский районный суд с обвинительным заключением", - проинформировали в пресс-службе.

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