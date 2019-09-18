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Троих подозреваемых в убийстве задержали в Туркестанской области

17.09.2019, 14:00 9667
Троих подозреваемых в убийстве задержали в Туркестанской области
Фото: newsae.ru
Туркестан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Троих подозреваемых в убийстве молодого человека задержали в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
 

12 сентября, примерно в 05.30, в дежурную часть Казыгуртского районного отдела полиции (РОП) поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили тело молодого человека с огнестрельным дробовым ранением. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 УК РК "Убийство", - сообщила пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

 
Учитывая тяжесть совершенного преступления, в полиции создали следственно-оперативную группу (СОГ) из числа сотрудников криминальной полиции ДП региона и Казыгуртского РОП. В группу также вошли следователи и криминалисты.
 
На установление и задержание подозреваемых в убийстве потребовалось трое суток. В течение этого времени сотрудники СОГ проверили все связи подозреваемых, установили круг знакомых, опросили возможных очевидцев и провели другие оперативно-розыскные мероприятия. 
 
В результате, полицейские ДП Туркестанской области в Шымкенте задержали подозреваемых - двух жителей Шымкента и одного жителя Казыгуртского района. У них изъяли обрез охотничьего ружья. Назначены экспертизы. 
 
В настоящее время по этому факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. 
 
Напомним, полицейские Алматинской области задержали в Актау мужчину, находящегося более трёх месяцев в розыске по подозрению в убийстве. Преступление было совершено в июне текущего года. В больницу Талгара поступил 26-летний мужчина с несколькими колото-резаными ранами в области сердца, который вскоре скончался. Следствием установлено, что день гибели он употреблял спиртные напитки с 23-летним местным жителем Талгара. В ходе ссоры подозреваемый нанес ему несколько смертельных ранений осколком разбитой бутылки, после чего скрылся. 
 

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