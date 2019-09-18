Троих подозреваемых в убийстве задержали в Туркестанской области

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Туркестан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Троих подозреваемых в убийстве молодого человека задержали в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

12 сентября, примерно в 05.30, в дежурную часть Казыгуртского районного отдела полиции (РОП) поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили тело молодого человека с огнестрельным дробовым ранением. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 УК РК "Убийство", - сообщила пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, в полиции создали следственно-оперативную группу (СОГ) из числа сотрудников криминальной полиции ДП региона и Казыгуртского РОП. В группу также вошли следователи и криминалисты.

На установление и задержание подозреваемых в убийстве потребовалось трое суток. В течение этого времени сотрудники СОГ проверили все связи подозреваемых, установили круг знакомых, опросили возможных очевидцев и провели другие оперативно-розыскные мероприятия.

В результате, полицейские ДП Туркестанской области в Шымкенте задержали подозреваемых - двух жителей Шымкента и одного жителя Казыгуртского района. У них изъяли обрез охотничьего ружья. Назначены экспертизы.

В настоящее время по этому факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.

Напомним, полицейские Алматинской области задержали в Актау мужчину , находящегося более трёх месяцев в розыске по подозрению в убийстве. Преступление было совершено в июне текущего года. В больницу Талгара поступил 26-летний мужчина с несколькими колото-резаными ранами в области сердца, который вскоре скончался. Следствием установлено, что день гибели он употреблял спиртные напитки с 23-летним местным жителем Талгара. В ходе ссоры подозреваемый нанес ему несколько смертельных ранений осколком разбитой бутылки, после чего скрылся.

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