В Актау задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в Талгаре

Талгар. 13 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области задержали в Акту мужчину, находящегося более трёх месяцев в розыске по подозрению в убийстве, передает Kazakhstan Today.

Преступление было совершено в июне текущего года. В больницу Талгара поступил 26-летний мужчина с несколькими колото-резаными ранами в область сердца. Мужчина вскоре скончался и полицейские начали расследование по факту его убийства.

Следствием установлено, что день гибели он употреблял спиртные напитки с 23-летним местным жителем Талгара. В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес ему несколько смертельных ранений осколком разбитой бутылки, после чего скрылся. Более трёх месяцев сыщики занимались поисками сбежавшего, пока, наконец, не задержали его в Актау, где он устроился работать по найму", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве уточнили, что задержанный ранее был судим по статье УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью" и уже дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах преступления.

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