У жительницы Петропавловска мошенники украли с депозита 1,3 млн тенге

Петропавловск. 3 декабря. Kazakhstan Today - Все реквизиты карты и другие персональные данные, а также код из SMS-сообщения девушка передала по телефону человеку, который должен был перечислить деньги за приобретаемый товар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , спальный гарнитур продавала подруга потерпевшей через популярную интернет-площадку. По объявлению обратилась женщина и попросила номер карты для перечисления оплаты. Но, как оказалась, карта продавца почему-то не подошла. Возможно, потому что на счетах не было средств, которыми мошенники планировали поживиться. Горожанка обратилась за помощью к подруге, попросив получить оплату через её карту.

Через некоторое время с потерпевшей связалась "покупательница" и попросила реквизиты карты, фамилию, имя, отчество, ИИН и сказала, что через некоторое время к ней на телефон поступит SMS-сообщение с цифрами, которые необходимо ей продиктовать. Позже выяснилось, что с депозита были сняты денежные средства в сумме один миллион триста тысяч тенге", - рассказал начальник управления криминальной полиции Петр Климов.

Мошенники, используя сервисы "Интернет-банкинг для физических лиц" и "Доставка SMS-паролей", перевели деньги с банковского счета потерпевшей на другие счета.

В начале ноября жительница Петропавловска перечислила интернет-гадалке 150 тысяч тенге.

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