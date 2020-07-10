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У жителя Нур-Султана изъяли медицинские маски на сумму 728 850 тенге

09.07.2020, 20:22 8938
У жителя Нур-Султана изъяли медицинские маски на сумму 728 850 тенге
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - 32-летний житель столицы на своей автомашине марки "Kia Cerato" привез для реализации медицинские маски без каких-либо сопроводительных документов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудники департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на парковке железнодорожного вокзала Нур-Султана по подозрению в причастности к незаконной предпринимательской деятельности установили и задержали мужчину. При проверке у него обнаружено 16 950 медицинских на сумму 728 850 тенге.

 
По словам задержанного, он приобрел маски через сайт объявлений для дальнейшей их продажи с целью своей выгоды. 
 
В настоящее время в отношении мужчины принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 
За два дня 182 тыс. упаковок различных лекарственных средств на 727 млн тенге изъято у перекупщиков. Выявлено 18 правонарушений в Нур-Султане, Шымкенте, в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской областях. 
 

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