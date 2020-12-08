Убивший в Алматы дочь британец объявил голодовку

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Гражданин Великобритании Мохамед Баракат, обвиняемый в убийстве полуторагодовалой дочери в гостинице Алматы, объявил голодовку, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Daily Mail, подсудимый протестует против судьи Бахытхана Бакирбаева. Адвокаты Бараката обвиняют судью в необъективности и множественных процессуальных ошибках.
Я перестал есть со вторника. Я объявил голодовку. Я протестую против судьи. Я не буду больше есть, если они продолжат это делать", - сказал Баракат.
Напомним, согласно материалам обвинительного акта, причинами зверского убийства ребенка стали ссора между супругами, алкоголь и наркотики. 42-летний Мохамед Баракат работал пилотом грузового самолета иностранной авиакомпании. В тот день он прилетел в Алматы и встретился со своей семьей. Встреча в кафе обернулась изрядным употреблением алкоголя. Отправив супругу с годовалой дочкой в гостиницу, иностранец продолжил алкотур уже в другом заведении. Закончилась вечеринка для Мохамеда в 7 утра. Тогда же он задумался, как в таком состоянии сядет за штурвал самолета. Мужчина попросил жену помочь ему. Она позвонила в авиакомпанию и сообщила, что супруг болен. Это и вызвало гнев подозреваемого. Он набросился на жену с кулаками. В этот момент от крика родителей проснулся ребенок. Отец-изверг перебросил свою ярость на девочку. Шансов выжить у нее не было. Это подтвердила судмедэкспертиза. Ребенку пытались помочь сотрудники гостиницы и врачи скорой, но в 09.30 сердце малышки остановилось. На теле ребенка были многочисленные травмы.
Подозреваемого в убийстве задержали, на время расследования и судебного разбирательства он находится под стражей.
Это не первый негативный инцидент с участие граждан Великобритании в Казахстане. Так в 2014 году выяснилось, что порнограф из Великобритании консультировал в РК нефтяные компании. Бароха Питера осудили на восемь лет колонии. В июле 2014 года он подал апелляционную жалобу на приговор суда.
В мае 2019 года 24-летнего гражданина Великобритании сняли с рейса сообщением Лондон - Нур-Султан за хулиганство на борту.
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