Система Orphus

Иностранцем оказался подозреваемый в убийстве маленькой дочери в гостинице в Алматы

28.10.2019, 15:07 11746
Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Выяснилось, что подозреваемым в убийстве маленькой девочки в пятизвездочной гостинице в Алматы является ее отец - 41-летний гражданин Великобритании, передает Kazakhstan Today.
 
 
Напомним, семейный конфликт перерос в убийство ребенка. Отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. По делу об убийстве ребенка начато досудебное расследование. 

Материалы уголовного дела переданы в следственное управление департамента полиции Алматы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. Подозреваемое лицо взято под стражу, ему уже предъявлено обвинение по факту убийства человека", - сообщили в полиции.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая