Иностранцем оказался подозреваемый в убийстве маленькой дочери в гостинице в Алматы

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Выяснилось, что подозреваемым в убийстве маленькой девочки в пятизвездочной гостинице в Алматы является ее отец - 41-летний гражданин Великобритании, передает Kazakhstan Today.





Материалы уголовного дела переданы в следственное управление департамента полиции Алматы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. Подозреваемое лицо взято под стражу, ему уже предъявлено обвинение по факту убийства человека", - сообщили в полиции.

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