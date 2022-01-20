Убийство беременной жены сельчанин пытался выдать за несчастный случай

АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - В ночь с 5 на 6 января в период массовых беспорядков злоумышленники совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и завладели их служебным оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Далее они совершили разбойные нападения на несколько частных домов и, угрожая потерпевшим автоматом и другим огнестрельным оружием, завладели их личным имуществом и двумя автомашинами. Подозреваемые задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания, сообщает Polisia.kz

Преступная группа, совершавшая вооруженные налеты на частные дома, задержана полицией Алматы. В ее составе четверо жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них - ранее судимые за грабежи и кражи чужого имущества.

Вещественные доказательства, в том числе захваченное у охранников оружие, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статье 192 УК РК и по статье 291 УК РК. Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.