Убийство в отеле: к 20 годам тюрьмы приговорили иностранца, до смерти избившего свою маленькую дочь

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Дело об убийстве маленькой девочки в пятизвездочном отеле Алматы завершилось приговором в отношении отца ребенка. Он проведет в тюрьме 20 лет, передает Kazakhstan Today.

Суд признал гражданина Великобритании Бараката Мохамеда виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет, сообщает inform.kz

Отбывать наказание он будет в учреждении уголовной-исполнительной системы максимальной безопасности.

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