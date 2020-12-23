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Убийство в отеле: к 20 годам тюрьмы приговорили иностранца, до смерти избившего свою маленькую дочь

22.12.2020 11314
Убийство в отеле: к 20 годам тюрьмы приговорили иностранца, до смерти избившего свою маленькую дочь
Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Дело об убийстве маленькой девочки в пятизвездочном отеле Алматы завершилось приговором в отношении отца ребенка. Он проведет в тюрьме 20 лет, передает Kazakhstan Today. 
 
Суд признал гражданина Великобритании Бараката Мохамеда виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет, сообщает inform.kz
 
Отбывать наказание он будет в учреждении уголовной-исполнительной системы максимальной безопасности. 
 
Как сообщалось ранее, утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Выяснилось, что убийству предшествовать семейный конфликт. По подозрению в убийстве задержали отца погибшей девочки.
 

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