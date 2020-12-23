Убийство в отеле: к 20 годам тюрьмы приговорили иностранца, до смерти избившего свою маленькую дочь

Суд признал гражданина Великобритании Бараката Мохамеда виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет, сообщает inform.kz.
Отбывать наказание он будет в учреждении уголовной-исполнительной системы максимальной безопасности.
Как сообщалось ранее, утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Выяснилось, что убийству предшествовать семейный конфликт. По подозрению в убийстве задержали отца погибшей девочки.
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