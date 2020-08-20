УДО Муслима Ундаганова признали незаконным

Костанай. 19 августа. Kazakhstan Today - Прокурор Костанайской области опротестовал постановление суда о досрочном освобождении Муслима Ундаганова, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает "Уральская неделя", протест прокурора был удовлетворен коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда. Суд вынес постановление, согласно которому департаменту полиции ЗКО было поручено взять Муслима Ундаганова под стражу и доставить в исправительную колонию для отбытия оставшегося срока наказания.
По словам председателя Костанайского областного суда Асланбека Мергалиева, ранее, 7 июля 2020 года, суд №2 Костаная вынес постановление об условно-досрочном освобождении Муслима Ундаганова. Основанием для УДО послужила информация государственного судебного исполнителя Уральска Папашевой, которая ввела суд в заблуждение, сообщив, что Муслим Ундаганов полностью возместил причиненный государству ущерб.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что Муслим Ундаганов все еще не возместил государству ущерб в размере 67 млн тенге, соответственно, оснований для его досрочного освобождения не имелось. Государственный судебный исполнитель Папашева ввела суд в заблуждение", - сказал Асланбек Мергалиев.
Напомним, экс-руководитель управления спорта из Западного Казахстана Муслим Ундаганов был приговорен к 12 годам за хищение свыше 200 миллионов тенге. При этом колония строгого режима УК 161/2, в которой он отбывал наказание, в 2019 году оказалась в центре скандала. Некоторым заключенным был предоставлен чрезмерный комфорт.
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