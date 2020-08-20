УДО Муслима Ундаганова признали незаконным

Костанай. 19 августа. Kazakhstan Today - Прокурор Костанайской области опротестовал постановление суда о досрочном освобождении Муслима Ундаганова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Уральская неделя ", протест прокурора был удовлетворен коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда. Суд вынес постановление, согласно которому департаменту полиции ЗКО было поручено взять Муслима Ундаганова под стражу и доставить в исправительную колонию для отбытия оставшегося срока наказания.

По словам председателя Костанайского областного суда Асланбека Мергалиева, ранее, 7 июля 2020 года, суд №2 Костаная вынес постановление об условно-досрочном освобождении Муслима Ундаганова. Основанием для УДО послужила информация государственного судебного исполнителя Уральска Папашевой, которая ввела суд в заблуждение, сообщив, что Муслим Ундаганов полностью возместил причиненный государству ущерб.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что Муслим Ундаганов все еще не возместил государству ущерб в размере 67 млн тенге, соответственно, оснований для его досрочного освобождения не имелось. Государственный судебный исполнитель Папашева ввела суд в заблуждение", - сказал Асланбек Мергалиев.

Напомним, экс-руководитель управления спорта из Западного Казахстана Муслим Ундаганов был приговорен к 12 годам за хищение свыше 200 миллионов тенге. При этом колония строгого режима УК 161/2, в которой он отбывал наказание, в 2019 году оказалась в центре скандала. Некоторым заключенным был предоставлен чрезмерный комфорт.

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