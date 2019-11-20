Угонщик отправился из Алматы в Шымкент на встречу с подругой на чужом автомобиле

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - Две иномарки, угнанные у ночного клуба и с автомойки, разыскали полицейские Алматы, передает Kazakhstan Today.

Первое сообщение об угоне на пульт 102 поступило днем 16 ноября. По словам 62-летней алматинки, ее машину угнали с автомобильной мойки, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Как установлено, женщина оставила свое авто для проведения химчистки в вечернее время суток. В условленное время, то есть в два часа уже следующего дня, придя на мойку, она обнаружила пропажу и сразу же заявила об этом в полицию. Личность угонщика установили почти сразу. Им оказался С., 1991 года рождения, житель города Талгара, работающий в этом комплексе. Ранее мужчина уже имел судимости за грабеж и хулиганство. В течение нескольких часов подозреваемый был вычислен в Шымкенте, куда он отправился на чужом транспорте на встречу со своей девушкой. Его оперативно задержали и взяли под стражу. Машину вернули собственнице", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Об угоне другой иномарки в полицию также сообщил ее владелец - 34-летний мужчина, который уточнил, что его авто угнали около трех часов ночи у ночного клуба, расположенного в Алмалинском районе. Сумму нанесенного ущерба потерпевший оценил в 8 миллионов тенге.

Данный факт был сразу же зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 188 УК РК. Создана следственно-оперативная группа. По результатам проведения оперативных и специальных мероприятий угонщик был установлен и вычислен. Речь идет о М., 1994 года рождения, жителе Алматинской области. Розыскные мероприятия привели нас в Кордайский район Жамбылской области, куда злоумышленник направился сразу после совершения преступления. Распорядиться дальше чужим имуществом не позволили обстоятельства - он был задержан. Сейчас этапирован в Алматы и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Есен Искаков.

Угнанное авто возвращено истинному владельцу, а задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

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