Антикор проводит расследование в отношении главы управления сельского хозяйства Акмолинской области

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КОКШЕТАУ. 17 АВГУСТА - Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства" Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он подозревается в получении от предпринимателей области взятки в крупном размере за принятие решения, входящего в круг его полномочий. 14 августа текущего года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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