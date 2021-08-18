Антикор проводит расследование в отношении главы управления сельского хозяйства Акмолинской области

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КОКШЕТАУ. 17 АВГУСТА - Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства" Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он подозревается в получении от предпринимателей области взятки в крупном размере за принятие решения, входящего в круг его полномочий. 14 августа текущего года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области задержали с поличным при получении 13 млн тенге. Уточняется, что это лишь часть затребованной суммы в 30 млн тенге.
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