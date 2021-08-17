В Акмолинской области главу управления сельского хозяйства задержали по подозрению в коррупции

КОКШЕТАУ. 16 АВГУСТА - Руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области Димаша Таласбаева задержали сотрудники столичного департамента Агентства по противодействию коррупции Нур-Султана по подозрению в получении взятки в размере 30 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточняет региональное издание " Кокшетау Азия" , задержание проводили в субботу, 14 августа, в Алматы. По сообщению источника, Таласбаева взяли с поличным при получении 13 млн тенге. Уточняется, что это лишь часть затребованной суммы в 30 млн тенге.

На данный момент нет информации о том, с кого именно и за какие услуги глава управления сельского хозяйства региона намеревался получить незаконное вознаграждение.

Действия чиновника подпадают под статью 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Получение взятки). Если его вина будет доказана, задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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