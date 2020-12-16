В Актау тренера - насильника осудили на 14 лет

Актау. 15 декабря. Kazakhstan Today - В Актау к 14 годам лишения свободы приговорен тренер, который неоднократно насиловал девочку-подростка, передает Kazakhstan Today.

Судом установлено, что тренер подростков по карате-до неоднократно вступал в половое сношение с одной из девочек, против её воли, пишет Lada.kz

В ходе судебного процесса прокурор просил назначить подсудимому 15 лет лишения свободы. Представители потерпевшей согласились с прокурором.

Подсудимый свою вину не признал.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, в суде не установлено. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, является совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица, находящегося в зависимости от виновного", - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Суд признал тренера виновным по пунктам 1, 2 части 3-1 статьи 120 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические, тренерские должности. Такое мягкое наказание по данной статье вынесено в связи с тем, что ранее подсудимый не привлекался к уголовной ответственности и не был судим.

Приговор не вступил в законную силу.

Вместе с тем разработан очередной пакет поправок в законодательство, направленный на ужесточение наказания для педофилов . В частности, предлагается содержать осужденных за педофилию в учреждениях максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение. Суды над ними будут проходить без участия присяжных.

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