В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting

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АКТАУ. 3 МАРТА - Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении компании World Business Consulting по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимала взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения. В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании World Business Consulting Жугинбаева Жемис", - говорится в сообщении АФМ.
Напомним, в прошлом году деятельность данной финпирамиды была пресечена агентством в Алматы.
Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками World Business Consulting, просим обратиться в департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам: +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79", - отметили в пресс-службе АФМ РК.
Ранее сообщалось, что АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай".