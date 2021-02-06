В Актобе на вечеринке застрелили 18-летнего парня

Актобе. 5 февраля. Kazakhstan Today - 4 февраля группа молодых людей арендовала в старой части города дом для празднования дня рождения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , во время вечеринки между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого 18-летнего парня застрелили из огнестрельного оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он признался в совершении убийства, указал место, где спрятал орудие преступления. Оружие изъято сотрудниками полиции.

По факту убийства проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый водворен в ИВС УП Актобе.

В начале января в Жаркенте застрелили мужчину.

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