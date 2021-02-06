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В Актобе на вечеринке застрелили 18-летнего парня

05.02.2021 11692
В Актобе на вечеринке застрелили 18-летнего парня
Актобе. 5 февраля. Kazakhstan Today - 4 февраля группа молодых людей арендовала в старой части города дом для празднования дня рождения, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, во время вечеринки между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого 18-летнего парня застрелили из огнестрельного оружия. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он признался в совершении убийства, указал место, где спрятал орудие преступления. Оружие изъято сотрудниками полиции. 
 
По факту убийства проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый водворен в ИВС УП Актобе.
 
В начале января в Жаркенте застрелили мужчину.
 

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