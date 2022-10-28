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В Актобе произошло двойное убийство

27.10.2022, 19:34 13316
В Актобе произошло двойное убийство
Актобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек обнаружены два тела.
 
Как сообщил помощник прокурора Актюбинской области Оркен Ещанов, на место прибыли прокурор области и следственно-оперативная группа.
 
Полицейские обнаружили тела Кушкимбаева А. 1991 и Тулеуова С. 1995 годов рождения с признаками насильственной смерти.
 
Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
Принимая во внимание гибель двух человек, по уголовному делу определена группа процессуальных прокуроров. Ход расследования прокурором области взят на контроль.

 

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Двойное убийство в Актобе: задержаны девять подозреваемых

27.10.2022, 20:09 12301
Двойное убийство в Актобе: задержаны девять подозреваемых
Фото: polisia.kz
Актобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в совершении двойного убийства в Актобе полицейские установили всех подозреваемых, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Ранее были задержаны трое подозреваемых. Еще шесть человек задержаны в одном из населенных пунктов региона в 400 км от областного центра.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99, часть 2, пункт 1, УК РК (Убийство).
 
Напомним, 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек обнаружены два тела.


 

Схрон с огнестрельным оружием обнаружили в Талдыкоргане

27.10.2022, 17:57 15311
Схрон с огнестрельным оружием обнаружили в Талдыкоргане
Талдыкорган. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На окраине одного из дачных массивов Талдыкоргана полицейские региона совместно с оперативниками ДКНБ выявили крупный ружейный схрон.
 

На месте изъяты карабин "Сайга", обрез комбинированного ружья ИЖ-56, сигнальные револьвер и пистолет, а также более 100 патронов различного калибра, 13 гильз, наручники и кобура", - сообщает Polisia.kz.

 
По факту начато уголовное расследование. Оружие направлено на экспертизу.

Ранее заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев сообщил, что в Казахстане из 2960 похищенных в ходе январских событий единиц оружия изъято 2045.
 

Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали в СКО

27.10.2022, 15:43 17766
Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали в СКО
Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали близ озера Жалтыр в Северо-Казахстанской области.
 

В полицию Кызылжарского района Северо-Казахстанской области поступил телефонный звонок, что возле озера Жалтыр неизвестные на внедорожнике Kia Sorento разделывают мясо животных. Выехавшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции были задержаны четверо мужчин. Установлено, что задержанные отстрелили две особи сибирских косуль и разделывали их", - сообщает Polisia.kz.

 
В ходе осмотра полицейские изъяли с места происшествия два ножа, карабины "Вепрь", гладкоствольное ружье и патроны.
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 337, часть 4, УК РК "Незаконная охота". Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.


Ранее сообщалось, что в Кызылординской области у браконьеров изъяли более 50 туш сайгаков.
 

В Караганде задержали несовершеннолетнюю закладчицу

27.10.2022, 14:50 18441
Фото: polisia.kz
Караганда. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде полицейские задержали 17-летнюю закладчицу, у которой было изъято 20 пакетиков с высушенной марихуаной весом 35,09 грамма, сообщает Polisia.kz.
 
Задержанная пояснила, что устроилась закладчицей в начале августа, про "работу" она узнала в социальных сетях.
 

При этом плату за услуги получала на биткойн-кошелек. В данном случае несовершеннолетняя в месте, указанном куратором, должна была взять 20 пакетиков с марихуаной и в последующем разложить их по тайникам", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
 
Ранее сообщалось, что закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау.
 

Генпрокуратура: Дикий Арман и Кайрат Кудайберген не попадут под амнистию

27.10.2022, 11:39 21426
Генпрокуратура: Дикий Арман и Кайрат Кудайберген не попадут под амнистию
Фото: gov.kz
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, не попадут под амнистию, об этом в кулуарах сената рассказал заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев.
 
По словам Асета Чиндалиева, сейчас в отношении 20 граждан ведутся уголовные дела за организацию беспорядков. Под амнистию они не попадут.
 

Амнистии подлежат только участники январских событий. Кайрат Кудайберегенов и Дикий Арман в числе организаторов беспорядков", - пояснил он.


Напомним, сегодня сенат одобрил проект закон "Об амнистии", согласно которому уголовные дела будут прекращены в отношении порядка 1,5 тысяч участников январских событий.

Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.

Экс-депутата Кудайбергенова обвиняют в том, что во время январских беспорядков он организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.  
 

Вооруженные вымогатели угрожали расправой предпринимателю в Шымкенте

27.10.2022, 11:07 22346
Вооруженные вымогатели угрожали расправой предпринимателю в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Преступная группа, промышлявшая вымогательством, задержана в Шымкенте.
 
В департамент полиции с заявлением о вымогательстве со стороны двух граждан обратился частный предприниматель. Злоумышленники, угрожая ему расправой, забрали автомашину Toyota Camry 70, сообщает Polisia.kz.
 
Заявление зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК "Вымогательство".
 
В течение нескольких суток оперативники установили личности подозреваемых в вымогательстве.
 

Оба жители города, один из которых ранее неоднократно судимый. Сотрудники УБОП задержали его по месту жительства. А подельника взяли в одной из гостиниц. У них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патроном и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry 70 и дорогостоящий телефон", - рассказали в полиции.

 
Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование.
 
Также полицейскими установлено, что задержанные путем самоуправства в начале октября завладели дорогостоящим телефоном жителя Шымкента, чье заявление зарегистрировали ранее в Енбекшинском РУП. Оперативники проверяют причастность этой преступной группы и к другим аналогичным преступлениям.
 

Осуждены бывшие руководители ПНХЗ

27.10.2022, 09:05 24011
Осуждены бывшие руководители ПНХЗ
Павлодар. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 города Павлодара было рассмотрено дело в отношении бывших руководителей ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ) по факту мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями.
 
Судом установлено, что в период с 2017 по февраль 2022 года включительно подсудимые путем мошенничества, а также злоупотребления должностными полномочиями, действуя с прямым умыслом в целях извлечения выгод для себя, вопреки интересам предприятия, причинили ущерб государству в лице ТОО "ПНХЗ" на сумму 753 189 541 тенге.
 
Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. Поэтому дело было в согласительном производстве, все участники были согласны с условиями процессуального соглашения.
 
Подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и полностью возместили ущерб.
 
По итогам рассмотрения процессуального соглашения судом был вынесен обвинительный приговор с назначением подсудимым наказания.
 
А. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.
 
Д. и А. признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и приговорены к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и других госструктурах.
 
В отношении каждого осужденного установлен пробационный контроль. Приговор в законную силу не вступил.
 

Масимову и его заместителю продлили арест

26.10.2022, 21:58 26951
Масимову и его заместителю продлили арест
Фото: www.inform.kz
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему главе Комитета национальной безопасности Кариму Масимову и бывшему заместителю председателя Комитета нацбезопасности Ануару Садыкулову продлили сроки ареста.
 

Сроки нахождения под стражей Масимова и Садыкулова продлены следственным судом до 6 декабря 2022 года, Ергожина - до 13 декабря, Осипова - до 22 декабря", - сообщает КНБ.

 
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета Карима Масимова и его заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова, а также двух должностных лиц.
 
Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, часть 1 (Государственная измена), 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3, Уголовного кодекса (Превышение власти и должностных полномочий)", - сообщили в КНБ. Ергожин обвиняется по статьям 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3, УК (Превышение власти и должностных полномочий); Осипов - по статье 362, часть 3, УК (Превышение власти и должностных полномочий); Акипов и Бекмурат проходят по статье 362, часть 1, УК (Превышение власти и должностных полномочий). В настоящее время подозреваемые знакомятся с материалами дела.
 
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
 
Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
 

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