В Алматинской области егерь задержан за браконьерство

Сотрудниками управления криминальной полиции за незаконную охоту, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, задержан государственный инспектор национального природного парка гражданин К., у которого при санкционированном судом обыске, полицейские изъяли одну тушу, предположительно, краснокнижного джейрана, а также две единицы незарегистрированного нарезного огнестрельного оружия с патронами, сообщает Polisia.kz.
Задержанный должен был обеспечивать охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях, пресекать нарушения правил охоты. Однако, вместо этого, он сам убивал животных в особо охраняемой зоне, на территории Национального парка. Получив об этом информацию, оперативники установили наблюдение, которое доказало все его противоправные действия", - сообщил старший следователь следственного управления ДП Алматинской области Ернар Калтаев.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 337 УК РК (Незаконная охота). Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, назначена судебно-биологическая экспертиза.
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