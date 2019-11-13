Талдыкорган. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Алматинской области осуждены члены группы, занимавшейся сбытом боевых гранат, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила сегодня пресс-службы Комитета национальной безопасности, 6 августа 2019 года Кербулакский районный суд Алматинской области вынес приговор в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом боевых гранат РГД-5 и запалов к ним.

Участники группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 287, частью 1 статьи 361 УК РК. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 3,5 лет с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности.

В мае текущего года противоправная деятельность указанной группы, причастной к незаконной реализации взрывных устройств , пресечена департаментом КНБ по Алматинской области", - отметили в пресс-службе.

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