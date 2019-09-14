Вынесен приговор семерым гражданам Таджикистана, готовившим теракты в Алматы

Алматы. 13 сентября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор семерым гражданам Таджикистана, готовившим теракты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в суде, таджикистанцы под руководством духовного наставника по имени Шахамад, находящегося на территории Афганистана, в период с декабря 2018 года по 10 января 2019 года на почве радикальных религиозных убеждений готовились совершить акты терроризма в Алматы. Взрывы планировались в зданиях Иверско-Серафимовского монастыря, расположенного по улице Латифа Хамиди, и здании "АТФ Банка" по улице М. Маметовой, с применением самодельного взрывного устройства, изготавливаемого ими же.

В ходе обыска по месту их временного проживания были обнаружены пистолет ПМ с патронами, граната Ф-1, обрез охотничьего ружья и компоненты самодельного взрывного устройства", - уточнили в суде.

Все семеро признаны виновными в создании террористической группы и участии в ее деятельности, в приготовлении к акту терроризма, в незаконном изготовлении взрывного устройства, в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства в составе террористической группы.

Приговором суда Косимджон Гиёсов осуждён по части 1 статьи 257 (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), 287, часть 5 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), частью 3 статьи 24 - частью 3 статьи 288 (Покушение на незаконное изготовление оружия) и частью 1 статьи 24 - пункт 2 части 2 статьи 255 (Приготовление к акту терроризма) УК РК. Он приговорен к 18 годам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Абдухалим Давлатов и Неъматуло Неъматов приговорены к 14 годам лишения свободы. Парвиз Туйчиев, Султони Аминзода, Шарифали Сафаров, Сафиюлло Косимов осуждены на 12 лет лишения свободы.

Все они будут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В соответствии со статьей 51 Уголовного Кодекса всем осуждённые после отбытия основного наказания в принудительном порядке будут выдворены за пределы Республики Казахстан, с установлением запрета на въезд на территорию республики на пять лет", - проинформировали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

Приговор не вступил в законную силу.

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