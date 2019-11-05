В Алматинской области сельчанин застрелил родственника из обреза

Утром 2 ноября в Енбекшиказахском районе у одного из частных домов села Болек было обнаружено тело 41-летнего жителя города Есика. Он был убит дробовым ранением в голову", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Поднятые по тревоге оперативники районной полиции незамедлительно организовали розыск вооруженного подозреваемого. В результате был задержан 36-летний родственник убитого.
Согласно его показаниям, поводом к убийству послужила ссора, возникшая из-за ревности. Орудием преступления стал обрез незарегистрированного охотничьего ружья 16-го калибра, который уже найден, изъят и приобщен к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства", - утонили в пресс-службе.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование по факту продолжается по статье 99 УК РК (Убийство).
Отметим, что за последние недели в Казахстане произошло несколько инцидентов с применением огнестрельного оружия. В Шымкенте несколько человек зашли в кафе по улице Аргынбекова и произвели выстрелы. В результате один человек скончался на месте и пятеро получили ранения различной степени тяжести.
В Талдыкоргане ночью произошла стрельба у кафе в 3-м микрорайоне. В результате с ранением с места происшествия госпитализировали мужчину.
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