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В Караганде расследуют факт обстрела автомобиля из травматического оружия (ВИДЕО)

29.10.2019, 14:09 9289
В Караганде расследуют факт обстрела автомобиля из травматического оружия (ВИДЕО)
Караганда. 29 октября. Kazakhstan Today - Полиция Караганды расследует факт стрельбы в автомобиль, передает Kazakhstan Today.
 
В социальной сети Instagram житель Караганды опубликовал видео, на котором сообщает, что его автомобиль был обстрелян, предположительно из травматического оружия. По словам автора, инцидент произошел на пересечении проспекта Бухара жырау и улицы Чкалова.
 

Данная видеопубликация изучена полицией. Потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство". В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и принятия мер в отношения хулигана", - прокомментировали в пресс-службе.

 

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В Караганде неизвестные обстреливают автомобили из травматического оружия. На страничке @ekaraganda.kz в социальной сети instagram появилось видео на котором автомобилист показывает, как в его машину стреляли, предположительно из травматического оружия. В ДП Карагандинской области сообщили, что данное видео о стрельбе из травматического оружия на пересечение проспекта Бухар жырау и улицы Чкалова изучено. Однако потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящий момент сотрудниками полиции проводится оперативно–розыскное мероприятия в целью установления и принятия мер в отношения хулигана.

Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz)

 

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