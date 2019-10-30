В Караганде расследуют факт обстрела автомобиля из травматического оружия (ВИДЕО)

Караганда. 29 октября. Kazakhstan Today - Полиция Караганды расследует факт стрельбы в автомобиль, передает Kazakhstan Today.

В социальной сети Instagram житель Караганды опубликовал видео, на котором сообщает, что его автомобиль был обстрелян, предположительно из травматического оружия. По словам автора, инцидент произошел на пересечении проспекта Бухара жырау и улицы Чкалова.

Данная видеопубликация изучена полицией. Потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство". В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и принятия мер в отношения хулигана", - прокомментировали в пресс-службе.





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