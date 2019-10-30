В Караганде расследуют факт обстрела автомобиля из травматического оружия (ВИДЕО)

Данная видеопубликация изучена полицией. Потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство". В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и принятия мер в отношения хулигана", - прокомментировали в пресс-службе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Караганде неизвестные обстреливают автомобили из травматического оружия. На страничке @ekaraganda.kz в социальной сети instagram появилось видео на котором автомобилист показывает, как в его машину стреляли, предположительно из травматического оружия. В ДП Карагандинской области сообщили, что данное видео о стрельбе из травматического оружия на пересечение проспекта Бухар жырау и улицы Чкалова изучено. Однако потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящий момент сотрудниками полиции проводится оперативно–розыскное мероприятия в целью установления и принятия мер в отношения хулигана.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства