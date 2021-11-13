В Алматы хулиганы в очередной раз закидали камнями автобусы 25-го маршрута

Фото: Facebook Вячеслава Павленко
АЛМАТЫ. 12 НОЯБРЯ - В микрорайоне Саялы-2 хулиганы закидывают камнями автобусы 25-го маршрута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О действиях вандалов на своей странице в Facebook рассказал общественный активист Вячеслав Павленко.
Вчера в микрорайоне Саялы-2 разбили стекло в одном автобусе, в другом попали по корпусу. Сегодня хулиганство продолжили, за час камнями разбили стёкла ещё у двух автобусов. Это уже форменный беспредел, чувство безнаказанности. На 25-м маршруте скоро не останется автобусов, резерв исчерпан", - написал Вячеслав Павленко.
В департаменте полиции сообщили, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Сотрудники подразделения криминальной полиции устанавливают истинные обстоятельства дела, а также лиц, причастных к его совершению. Непременно будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Напомним, в начале ноября в микрорайоне Саялы злоумышленники разбили стекла автобуса и скрылись в ночи. Тогда местные жители сообщили, что это не первый подобный случай в этом микрорайоне.