В Алматы автобус закидали камнями

ТАЛДЫКОРГАН. 3 НОЯБРЯ - В Алматинской области в результате ДТП погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соцсетях пользователи опубликовали видео с места происшествия. Сообщается, что вблизи Чунджи произошла авария с возгоранием авто.

Как сообщили в департаменте полиции региона, ДТП произошло сегодня утром на 3-м километре автодороги Шонжы - Аксу - Узынтам в Уйгурском районе.

По предварительным данным произошло лобовое столкновение автомашин марки "Audi" и "Nissan". В результате аварии произошло возгорание обеих машин, оба водителя и один пассажир автомашины "Nissan" скончались на месте ДТП. Еще трое пассажиров были доставлены в больницу поселка Шонжы, где от полученных травм двое из них скончались, а пятилетняя пассажирка находится в реанимации", - проинформировали в полиции.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится досудебное расследование.



