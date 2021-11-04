В Алматы автобус закидали камнями

АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Фотографии автобуса, пострадавшего от рук вандалов, опубликованы в группе "Общественный транспорт Алматы" в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Саялы. Злоумышленники разбили стекла и скрылись в ночи.
Под публикацией местные жители отметили, что это не первый случай в этом микрорайоне.
По данному факту заявления в полицию никто не обращался, управлением полиции Алатауского района по данному факту проводится проверка, виновные лица понесут наказание", - сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.