Казахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимостиКазахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости
19.04.2024, 14:06 25216
В Алматы и двух областях задержали участников экстремистской организации
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях задержали четверых граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.
Они подозреваются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства", - сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).
В комитете отметили, что двое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.
Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
Ранее общественники обсудили проблему вербовки казахстанских студентов за рубежом и незаконную торговлю органами.
новости по теме
19.04.2024, 16:22 18931
Полицейский получил огнестрельное ранение при задержании семейного дебошира в Алматинской области
Задержанный находился в алкогольном опьянении
Рассказать друзьям
Конаев. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Участковый инспектор получил дробовое ранение в руку при задержании семейного дебошира в Алматинской области.
17 апреля в одном из населенных пунктов Алматинской области прибывший на вызов участковый инспектор Енбекшиказахского района получил ранение из огнестрельного оружия.
Дробью была ранена рука. Несмотря на ранение, полицейский задержал и обезвредил семейного дебошира.
По данным Polisia.kz, задержанный был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям.
В действиях задержанного усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данному факту возбуждено досудебное расследование.
19.04.2024, 13:16 26831
Золотые слитки и 400 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
С начала года пресечено 22 факта незаконного вывоза валюты
Рассказать друзьям
Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту пресечены попытки незаконного вывоза 400 млн тенге и золотых слитков, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов РК.
С начала 2024 года сотрудниками столичного таможенного поста "Әуежай-Астана" в ходе таможенного контроля пресечено 22 факта незаконного вывоза валюты на сумму более 400 млн тенге", - говорится в информации ведомства.
Одна из попыток вывоза валюты произошла в начале года в аэропорту Астаны. Валюту на сумму более 74 млн тенге пытался вывезти в Стамбул гражданин Казахстана.
Также казахстанцы пытались вывезти из страны золотые слитки весом 433 грамма и коллекционные монеты общим весом 3000 граммов, на сумму более 70 млн тенге.
В КГД напомнили, что в Казахстане запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и золотых слитков, инвестиционных монет и т.д., которые выпускаются Национальным банком страны. За нарушение вышеуказанных норм предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от нарушения.
В минувшем году только за апрель и май из Казахстана пытались незаконно вывезти более 100 млн тенге и слиток золота.
19.04.2024, 09:11 31221
Антикор задержал заместителя гендиректора "Алматы Су"
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны заместитель гендиректора "Алматы Су" и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, сообщили в Антикоррупционной службе.
На особом контроле агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер. Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ "Алматы Су". Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок", - говорится в сообщении Антикора.
Кроме того, по данным ведомства, Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.
В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
18.04.2024, 21:17 43516
Подозреваемый в экономической контрабанде доставлен из Турции в Казахстан
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.
Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.
Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.
18.04.2024, 13:17 51411
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.
18.04.2024, 11:46 54016
Присвоила 30 млн тенге на лечение детей: мошенницу задержали в Актобе
По уголовному делу проходят шесть потерпевших
Рассказать друзьям
Актобе. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала подозреваемую в присвоении денег, собранных гражданами на лечение детей.
В полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда "More life". По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе денежных средств на лечение. По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
В одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направил родителей с ребенком на лечение в Минск без денег. Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения и родители оказались без помощи в другой стране, рассказали в полиции.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий. Подозреваемая водворена в ИВС.
Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, незамедлительно обратиться в полицию.
Напомним, в Казахстане мошенничество является одним из самых распространенных преступлений.
18.04.2024, 11:20 54621
Нерациональное растрачивание более 17 млрд тенге предотвратил Антикор
Рассказать друзьям
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции предотвратило нерациональную трату более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба агентства.
Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что была проанализирована оперативная и следственная деятельность территориальных подразделений ведомства, дана оценка эффективности принимаемым мерам по возмещению ущерба и возврату активов.
В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров.
17.04.2024, 17:33 63731
На казахстанку завели уголовное дело после публикации в Сети
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на гражданку Казахстана завели уголовное дело после публикации в Сети, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в прошлом году жителя Караганды задержали за призыв убивать русских.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.
Читаемое
20.04.2024, 09:02 13.04.2024, 17:34264231Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 13.04.2024, 13:02Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей239616Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей 14.04.2024, 11:28237731Из-за конфликта на Ближнем Востоке задерживаются рейсы из Казахстана в ОАЭ 15.04.2024, 14:45221381Внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился почти на 3% 13.04.2024, 11:53213756В Минздраве заверяют, что паводки не повлияли на качество питьевой воды в Казахстане 13.04.2024, 17:34264231Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 12.04.2024, 11:11246611Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО 12.04.2024, 16:39241176Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы 13.04.2024, 13:02Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей239616Вербовка казахстанских студентов за рубежом и незаконная торговля органами - общественники бьют тревогу и просят поддержки властей 14.04.2024, 11:28237731Из-за конфликта на Ближнем Востоке задерживаются рейсы из Казахстана в ОАЭ
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?