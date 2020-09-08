В Алматы из офиса похитили сейф со 105 млн тенге

Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - В ночь на 31 августа из офиса одной из городских фирм, расположенных по проспекту Рыскулова, неизвестные похитили сейф, в котором хранились 105 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Изучили данные с камер видеонаблюдения фирм: злоумышленники тщательно скрывали свои лица.

Но оба подозреваемых установлены и задержаны. Это местные жители, 1992 и 1993 годов рождения. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Вещественные доказательства, в том числе похищенные деньги, в процессуальном порядке возвращены владельцу", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Еркин Инкаров.

Похожее преступление произошло в Алматы 13 августа. 37-летний мужчина всего за 10 минут украл из офиса интернет-магазина сейф, в котором хранились 16 миллионов тенге.





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