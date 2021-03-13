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В Алматы мошенница обманывала пенсионеров, представляясь ясновидящей

12.03.2021 11665
Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские задержали двух мошенниц, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в одном случае ущерб составил более 3 000 000 тенге, в другом 2 200 000 тенге. Женщина представлялась потомственной ясновидящей и убеждала граждан, что может снять порчу и привлечь богатство. На обработку жертв уходило несколько минут. Мошенница просила принести все имеющееся в доме наличные деньги, чтобы совершить ритуал. В считанные секунды купюры менялись на простые бумажки. 
 
У мошенниц был и другой сценарий: перед майскими праздниками злоумышленницы представлялись сотрудниками акимата, войдя в квартиру, просили уточнить данные в списке ветеранов для получения подарков и пособий. Пока одна занималась "проверкой", вторая искала деньги. В одной из квартир им удалось "найти" более двух миллионов тенге. 
 
За совершение этих преступлений задержаны жительницы Алматинской области 35 и 39 лет. Одна из задержанных ранее была судима за аналогичные преступления. 
 
Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания. 
 
В сентябре в Нур-Султане лжеучастница "Битвы экстрасенсов" осуждена за мошенничество. 
 

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