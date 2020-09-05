В Нур-Султане лжеучастница "Битвы экстрасенсов" осуждена за мошенничество

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Районный суд №2 Есильского района города Нур-Султана рассмотрел уголовное дело в отношении М., которая, представлялась ясновидящей, участницей программы "Битва экстрасенсов", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Есильского районного суда столицы, подсудимая обманным путем похитила у четырех человек денежные средства, золотые украшения на общую сумму 5,8 млн тенге.

М., проживающая в городе Алматы, приехала в столицу на заработки, ранее она была судима за мошенничество и приговорена к 6 годам лишения свободы. Позже срок наказания был заменен на ограничение свободы", - рассказали в суде.

Суд принял во внимание как смягчающие обстоятельства (полное признание вины в содеянном, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей), так и непогашенную судимость М., рецидив преступлений и назначил за совершение неоднократного мошенничества 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении.

Приговор вступил в законную силу.

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