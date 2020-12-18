В Алматы мужчина заказал поджог автомобиля из-за конфликта с его владельцем

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Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы 61-летний гражданин заказал поджог автомобиля из-за конфликта с его владельцем. Заказчик и исполнитель задержаны, передает Kazakhstan Today.

В Алматы осуществлён заказной поджог автомобиля Subaru, принадлежащего местному жителю - 68-летнему гражданину К., пишет Polisia.kz

Преступление имело место в ночь на 14 декабря во дворе одного из домов, расположенных по улице Шагабутдинова.

Благо, в результате возгорания автотранспорта жертв и пострадавших нет. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по по части 2 статьи 202 УК РК. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Для раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города.

В результате комплекса оперативных и специальных мероприятий подозреваемый задержан", - добавили в полиции.

Им оказался 37-летний гражданин Ш., который дал признательные показания в том, что исполнял заказ своего 61-летнего знакомого, который обещал ему за работу 100 тысяч тенге.

Заказчик поджога был сразу же задержан. Установлено, что между им и владельцем авто на фоне личных неприязненных отношений неоднократно были конфликтные ситуации, что и послужило мотивом преступления", - добавил Абдрахманов.





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