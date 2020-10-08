В Алматы осудили организаторов подпольного казино

Алматы. 7 октября. Kazakhstan Today - Сотрудниками ДЭР по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении организаторов подпольного казино, а также владельца помещений, который сдал в аренду свою недвижимость под нелегальный игорный бизнес на территории Алматы, передает Kazakhstan Today.

В ходе ОСМ было обнаружено заведение, в котором находились игроки и обслуживающий персонал. При осмотре были обнаружены и изъяты кейсы для проведения игр, в том числе покера, а именно: игральные карты, фишки и денежные средства. Кроме того, в подпольном казино была налажена система пропуска посетителей, допускающая внутрь только проверенных клиентов. Закуп игроками номинальных фишек составлял минимально 50 000 тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Все трое подсудимых, в том числе арендодатель недвижимости, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренной статьей 307 УК РК и все приговорены к различным срокам наказания, в виде ограничения свободы.

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