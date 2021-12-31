В Алматы осуждены четыре организатора финансовых пирамид

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Как сообщает Polisia.kz, в общей сложности от их преступной деятельности пострадали около 500 человек. Общий ущерб составил более 1,5 млрд тенге.
Один из них - гражданин Лим А., 1988 года рождения, который с февраля 2017 по август 2018 года создал с целью совершения мошеннических действий ТОО LS inc, в группе лиц, путем привлечения инвестиций (денежных средств) у граждан, для дальнейшего получения прибыли путем постановки денежных ставок на результаты спортивных игр, ложно гарантируя возврат вложенных гражданами денежных средств в полном объеме и без каких-либо рисков. С целью большего обогащения гражданин Л. "гарантировал", что проценты с вложенных денежных средств можно будет получить в любое время и различными способами: путем перевода на карту, банковский счет либо в офисе. По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет 1 440 281 000 тенге", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
Решением суда Алмалинского района мужчина осужден к 6,5 годам лишения свободы.
Кроме того, в производстве Следственного управления находилось уголовное дело в отношении гражданки Алдабергеновой Д., которая посредством социальных сетей объявила об открытии инвестиционного проекта. Суть проекта заключалась в увеличении денежных средств путем вложения их для совершения ставок в букмекерские конторы, а также на различные бизнес-проекты. Таким образом, вкладчики перечисляли Алдабергеновой Д. и другим лицам посредством банковских карт денежные средства для получения прибыли в размере 30% и 50%, но в последующем, перечислив денежные средства, так и не получили прибыль. Подозреваемая судьей Алмалинского районного суда приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы", - резюмировал Абдрахманов.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области выявлена компания Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды.