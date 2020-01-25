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В Алматы от финансовой пирамиды пострадали 28 человек

24.01.2020, 12:57 7642
Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - В Алматы от финансовой пирамиды пострадали 28 человек, передает Kazakhstan Today.
 
В производстве управления полиции Бостандыкского района Алматы находится уголовное по статье 195, часть 4, пункт 2 УК (Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере), начатое по обращению граждан о неправомерном завладении деньгами руководителем ТОО "RID inc" Тургановым Р.Т., сообщает Polisia.kz
 
В декабре 2017 года Турганов зарегистрировал в органах юстиции ТОО "RID inc" под торговой маркой LIDER. В дальнейшем, под предлогом выплаты ежемесячных дивидендов в размере 30% от вложенной суммы денег, завладел денежными средствами вкладчиков. Всего установлено 28 потерпевших. 
 
В ходе досудебного расследования в декабре 2019 года Турганов объявлен в розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
 
Пострадавших в результате действий ТОО "RID inc" (LIDER) просят обратиться в УП Бостандыкского района департамента полиции Алматы (телефон дежурной части 254-47-42, следователь следственного отдела Нурсаги Б. 254-47-03). При наличии информации о деятельности подобных компаний необходимо обращаться в любое подразделение органов внутренних дел по месту жительства.
 
 

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