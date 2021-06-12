В Алматы прекратили дело по стрелку из ЖК Бухар Жырау

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - Уголовное дело по стрелку из жилого комплекса Бухар Жырау тауэрс прекратили в Алматы. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщили министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Тургумбаева, уголовное дело было прекращено в связи с гибелью обвиняемого на месте происшествия.

Но в то же время по всем фактам, которые были выявлены в ходе данного происшествия, у нас отдельно была проведена служебная проверка, она уже закончена. Но так как обвиняемый скончался, привлекать к ответственности некого", - добавил он.

Напомним, 25 апреля текущего года между охранником жилого комплекса и жильцом произошел конфликт, в результате которого охранник был ранен из ружья. Жилец забаррикадировался в своей квартире и начал отстреливаться. Спецназ начал штурм. В конце концов, стрелок выбросился из окна 17-го этажа

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