Названа возможная причина стрельбы в ЖК "Бухар жырау"

АЛМАТЫ. 25 АПРЕЛЯ - Пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек озвучила возможную причину, спровоцировавшую стрельбу в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По одной из версий, от него ушла жена с детьми некоторое время назад", - заявила Азирбек.

Также она сообщила, что конфликт между мужчиной и охранником произошел на бытовой почве.





Представитель ДП Рустам Абдрахманов рассказал, что стрелок был гражданином России. В мессенджерах появилась информация, что его звали Исаевым Р.А., 1968 года рождения. Мужчина состоял на учете по категории "Лицо, прибывшее из горячих точек".

Как сообщалось ранее, в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу , предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован. По информации полиции, его жизни ничего не угрожает.

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