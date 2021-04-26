Названа возможная причина стрельбы в ЖК "Бухар жырау"

По одной из версий, от него ушла жена с детьми некоторое время назад", - заявила Азирбек.
Также она сообщила, что конфликт между мужчиной и охранником произошел на бытовой почве.
Представитель ДП Рустам Абдрахманов рассказал, что стрелок был гражданином России. В мессенджерах появилась информация, что его звали Исаевым Р.А., 1968 года рождения. Мужчина состоял на учете по категории "Лицо, прибывшее из горячих точек".
Как сообщалось ранее, в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован. По информации полиции, его жизни ничего не угрожает.
Стрелявший же забаррикадировался в здании ЖК и стал отстреливаться. Спецназ начал штурм. Стрелок выбросился из окна 17-го этажа.
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