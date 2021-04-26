Система Orphus

Названа возможная причина стрельбы в ЖК "Бухар жырау"

25.04.2021 15256
Названа возможная причина стрельбы в ЖК "Бухар жырау"
АЛМАТЫ. 25 АПРЕЛЯ - Пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек озвучила возможную причину, спровоцировавшую стрельбу в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По одной из версий, от него ушла жена с детьми некоторое время назад", - заявила Азирбек.

 
Также она сообщила, что конфликт между мужчиной и охранником произошел на бытовой почве. 

Представитель ДП Рустам Абдрахманов рассказал, что стрелок был гражданином России. В мессенджерах появилась информация, что его звали Исаевым Р.А., 1968 года рождения. Мужчина состоял на учете по категории "Лицо, прибывшее из горячих точек".
 
Как сообщалось ранее, в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован. По информации полиции, его жизни ничего не угрожает. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая