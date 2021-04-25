Стрелок из ЖК "Бухар жырау" выпрыгнул в окно

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АЛМАТЫ. 24 АПРЕЛЯ - По словам очевидцев, стрелок, забаррикадировавшийся в жилом комплексе "Бухар жырау" в Алматы, выпрыгнул с 17-го этажа. У тела работают криминалисты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сети появилась информация, что стрелявший в охранника ЖК "Бухар жырау", выпрыгнул с 17-го этажа. При этом, со слов очевидцев, он выкрикнул: "Аллах акбар".

Как сообщают СМИ, до прыжка в квартире раздался хлопок и повалил дым.





У тела стрелка работают криминалисты, медики и полицейские. К месту падения журналистов не пускают", - пишет Telegram-канал Qmash .





Как сообщалось ранее, в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу , предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован. По информации полиции, его жизни ничего не угрожает.









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