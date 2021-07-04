В Алматы программист перебивал IMEI-коды с краденых телефонов

АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - Полиция Алматы задержала программиста, который перебивал IMEI-коды с краденых телефонов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным криминальной полиции, незаконным промыслом 27-летний мужчина занимался в своем доме, расположенном в Турксибском районе города, пишет Polisia.kz.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено 42 б/у сотовых телефона, ноутбук, два планшета и один персональный компьютер, с помощью которого подозреваемый изменял идентификационные (IMEI) коды абонентского устройства. Кроме того, установлено, что при реализации своего преступного умысла злоумышленник использовал специальную компьютерную программу", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
Действия задержанного квалифицированы по статье 213 УК РК. Проводятся оперативные мероприятия по установлению владельцев изъятых телефонов.
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